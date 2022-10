Tribunal: Adji Thiaré Diaw absente à la barre, réclame 100 millions F CFA à Kalifone

Kalifone Sall à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. Il comparaît pour coups et blessures contre Adja Thiaré Diaw.



Absente du tribunal, la victime présumée réclame 100 millions F CFA de dommages et intérêts à l’influenceur.



Le procès se déroule dans une atmosphère tendue, marquée par une passe d’armes entre un des avocats de la victime et le témoin, Cheikh Ahmed Cissé.