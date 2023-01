Tribunal de Dakar : des nouvelles de Fadilou Keita et Nit Doff Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2023 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

Arrêté mercredi matin par les éléments de la Sureté urbaine du commissariat central de Dakar, le rappeur Mor Talla Guèye, plus connu sous le nom Nit Dof, a été déféré vendredi au parquet près le Tribunal de Dakar. Le mis en cause a fait face au Procureur qui a décidé de lui accorder un retour de parquet, selon son avocat Me Khoureychi Ba. Nitt Doff sera donc passer me week-end à la Police, le temps qu'un juge d'instruction soit « probablement » désigné, d'après toujours la robe noire. L'activiste a été arrêté sur ordre du procureur de la République qui s'était autosaisi suite à un live incendiaire dans lequel Mor Talla Guèye avait proféré des insultes à tout-va, appelant ainsi à la révolte. D'ailleurs il est retenu contre lui de lourdes charges comme l'«appel à l'insurrection, outrages à magistrat, appel à la désobéissance aux institutions et injures publiques ». Pour sa part, le coordonnateur de Nemeku Tour au parti Pastef d'Ousmane Sonko, Fadilou Keita, il devrait également être entendu dans le fond du dossier le même jour, a précisé Me Ba.



Source : Source : https://lesoleil.sn/tribunal-de-dakar-des-nouvelle...

