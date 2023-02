Tribunal de Dakar : un employé de la société Selov risque 6 mois de prison ferme pour avoir volé un véhicule de marque Kia dans leur parking Rédigé par leral.net le Samedi 25 Février 2023 à 01:18 | | 0 commentaire(s)|

En effet, il résulte de l'économie des faits qu'à la date du 17 février 2023, le sieur Mamadou L Ng., employé de Selov, une société de location de voitures avait ramassé les clés d'une voiture de marque Kia dans le parking de ladite société. Animé d'une mauvaise intention, il a dissimulé les clefs et il a ourdi un plan avec ces co-prévenus afin de faire disparaître la voiture. Ce faisant, ils ont pu déplacer le véhicule à l'aide d'une tierce personne, le nommé Ibrahima Ndiaye. C'est par la suite que la partie civile a constaté la disparition de son véhicule et a porté plainte. L'enquête menée par les gendarmes a permis de mettre la main sur les mis en cause. Le nommé Ibrahima Nd. est allé se réfugier en France.





Placés sous mandat de dépôt depuis le 17 février, les prévenus ont été jugés ce jeudi 23 février devant la barre du tribunal d'Instance de Dakar. À la barre, ils ont tous reconnu à moitié les faits. Interrogé en premier, Mamadou L. Ng reconnaît avoir ramassé les clés, mais il avait peur de dire la vérité. Tôlier de son état, Ada S. déclare avoir commis une erreur. "J'avais reçu la voiture pour faire la tôlerie. Si je savais que c'était une voiture volée, je n'allais pas y toucher", avoue-t-il sans convaincre. Quant à Mbaye D, il déclare n'avoir rien à voir avec cette entreprise délictuelle. "S'il m'avait dit qu'il avait l'intention de voler la voiture, je n'allais pas y participer", dit-il.







Selon le conseil de la partie civile, le véhicule volé était neuf. "Les prévenus ont manigancé tout cela et ils ont tout fait pour faire disparaître le véhicule", a plaidé la robe noire qui demande qu'ils soient retenus dans les liens de la détention. Ainsi, il réclame la somme de 50 millions à titre de dommages et intérêts avant de demander au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire afin de fixer la contrainte par corps. Le parquet a requis 6 mois de prison ferme. La défense a plaidé une application bienveillante de la loi pénale.



Le jugement sera rendu le 27 février prochain.



