Tribunal de Guédiawaye : Ahmed Aidara et ses co-détenus écopent d'un mois avec sursis et recouvrent la liberté

Le Maire de Guédiawaye, Ahmeth Aidara et ses co-détenus sont libres. Ils ont écopé d’une peine de 1 mois avec sursis pour attroupement non armé.



Les autres chefs d’inculpation sont écartés par le juge qui n’a pas suivi le réquisitoire du procureur qui demandait six mois de prison, dont un mois ferme. Le Juge a estimé que la mesure d'interdiction ne concernait pas Guédiawaye. Mais, elle se limitait à Dakar.



Présentement, Ahmeth Aidara et ses co-détenus vont rentrer chez eux. Certains de ses administrés, très satisfaits de cette décision de justice, jubilent dans les artères de Guédiawaye.



Mais, son avocat Me Bamba Cissé et Cie projettent d'interjeter un appel pour retirer l'unique chef d'accusation, retenu contre le maire de Guédiawaye.