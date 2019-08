Tribunal de Pikine : Un agent du ministère de la santé condamné à 2 ans ferme pour viol

Lamine Badji, agent au Bureau du courrier du ministère de la Santé, été condamné mardi à 2 ans de prison ferme par Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Selon le quotidien Tribune, il a été jugé coupable de viol sur commis sur une fille de 17 ans. L’accusé a toujours nié les faits devant les enquêteurs et devant le tribunal. En vain. En plus de cette sentence, il devra aussi verser à la partie civile, en guise de dommages et intérêts, la somme de deux (2) millions de Fcfa.





