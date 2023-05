Tribunal : le lutteur Ada Fass sauvé… par les motos d’Amadou Sall, fils du président

Le 29 avril 2023, à Mbour, Ndiaga Ndir Ndoye, à bord d’une voiture, a percuté une moto transportant Adama Ndiaye et Ada Fass. Il s’ensuivit une vive altercation et une agression dont Ndiaga Ndir Ndoye a été victime. Ce dernier déclare aussi avoir perdu un ordinateur et un téléphone portable de marque i-Phone.



Mais derrière cette affaire de vol et d’agression dont l’animateur a été victime, se cache un autre cas de la moto qui appartient au sieur Ngagne Thiam, résidant à Dakar. Cette moto retrouvée dans la Petite Côte avec Ada Fass et Adama Ndiaye, selon les éléments de l’enquête, aurait été confiée à un nommé Cheikh Fall qui, à son tour, l’aurait remise à Adama Ndiaye devenue injoignable.



Les motos d’Amadou Sall, fils du président



A la barre, le lutteur Ada Fass a nié les faits de vol qui lui sont reprochés. Pour le Procureur, l’imputabilité des faits reprochés à Adama Correa dit Ada Fass reste à prouver. Il n’empêche qu’il a requis 2 ans de prison ferme contre son co-prévenu Adama Ndiaye.



« Comment Ada Fass qui distribue des motos qu’il reçoit de Amadou Sall (Ndlr : fils du président de la République) peut-il avoir besoin de voler une moto ? », s’interroge son avocat.



« Je rejoins le ministère public qui déclare que l’imputabilité des faits reprochés à mon client pose problème. Comment quelqu’un qui distribue plus de vingt motos peut-il être impliqué dans une affaire de vol de moto ? Ce n’est pas possible. Mon client a un contrat juteux contre Zoss et il doit préparer son combat. Je plaide pour sa relaxe au bénéfice du doute », plaidé Me Sène.



L’affaire a été mise en délibéré pour le 23 mai.



