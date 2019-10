Trois Soldats morts en RCA élevés au rang de Chevalier de l’ordre national du Lion

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a élevé vendredi, au rang de chevalier de l’ordre national du Lion trois soldats sénégalais décédés dans le crash d’un hélicoptère en Centrafrique, a constaté l’APS.





Il s’agit notamment de l’adjudant-chef Malick Coly, du sergent-chef Ndiaw Coulibaly et du capitaine Gorgui Foune, ayant péri dans l’accident d’hélicoptère survenu le 27 septembre dernier au moment de son atterrissage à Bouar, dans l’ouest de la Centrafrique.





Le capitaine EL Hadji Moussa Thiam, pilote de l’appareil a survécu à cet accident survenu dans le cadre des opérations de la Mission intégrée des Nations-Unies pour la Centrafrique (MINUSCA).





Le président Macky Sall a épinglé la décoration sur le drapeau national recouvrant chacun des cercueils des soldats exposés au Camp militaire de Dial Diop.





La cérémonie a enregistré la présence de la hiérarchie et des proches des soldats.

