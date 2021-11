Trois ans après sa création, emedia se mue : présentation ce samedi d’une nouvelle plateforme La cérémonie de présentation de la nouvelle plateforme du site d’informations, Emedia.sn, est prévue le samedi 20 novembre, à partir de 18 heures, au Radisson Blue hôtel. Un timing bien calculé, trois ans après le lancement du premier bébé du groupe médiatique, Emedia Invest. Avec l’acquis réel et considérable engrangé depuis les débuts, un nouveau chantier s’ouvre.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Novembre 2021 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

En effet, “trois ans dans la vie d’une entreprise de cette dimension, c’est l’occasion de se poser les questions de base. Sommes-nous toujours dans une bonne trajectoire ? Qu’avons-nous à observer de la marche de Emedia.sn ? Quelles perspectives pouvons-nous dégager pour le futur ? », souligne le Directeur de publication du site Emedia, Mamadou Ndiaye.



Le Journaliste, Directeur de la Communication, du Numérique et du Pôle Édition de poursuivre : « trois ans, c’est une bonne séquence, un bon rythme qui permet de mesurer le chemin parcouru, et sans doute aussi d’apporter des innovations pour permettre d’enjamber les trois prochaines années avec des acquis de base qui sont réels, mais qui permettent d’aller plus loin dans la ligne éditoriale. »



Par cet effort collectif, Emedia s’est déjà distingué par son contenu par rapport à l’existant sur l’écosystème des réseaux sociaux et de l’internet au Sénégal. Emedia, c’est l’information certifiée.



« Maintenant, se projette Mamadou Ndiaye, nous envisageons de tenir compte davantage des observations » pour « apporter une réponse aux attentes du public, des internautes, des annonceurs, mais également des décideurs. »



Premier né du groupe E-Media Invest, le site a été lancé le 10 octobre 2018. Mais, « on n’a jamais eu le temps de faire le lancement. Après la pandémie de Covid-19 est arrivée. Donc, on va faire le lancement le 20 novembre. Ce sera un rendez-vous avec les partenaires, les décideurs et les influenceurs. Le site a déjà beaucoup de publicités. La demande est tellement forte qu’on a créé d’autres espaces pour les partenaires », renchérit, le Directeur Commercial, Marketing, et de la Production du groupe, Boubacar Diallo alias DJ Boubs.



Innovations majeures

Parmi les attentes formulées, dans les nouvelles mutations, un espace sera réservé aux potins et dernières news people pour satisfaire une demande croissante d’une partie du lectorat. Il y aura également beaucoup plus de vidéos et de grands rendez-vous ! « Parce que c’est un monde composite qui clique tous les matins sur le site Emedia.sn, observe Mamadou Ndiaye. Pour tous ces publics-là, même s’ils sont dans des attentes contradictoires, au niveau du management du site, il y a possibilité d’être à l’écoute de tout le monde, et de vouloir satisfaire tout le monde. Ce n’est pas une tâche aisée mais à force d’y aller avec un déploiement réfléchi, de la créativité et de l’imagination, chaque public qui a ses goûts, ses préférences et ses heures de lecture pourra s’y retrouver. Dans les innovations qui vont arriver, nous tiendrons compte de toutes ses attentes-là, en essayant de les combiner pour en faire une bonne conjugaison. L’enjeu est d’être en phase avec les différents publics, surtout avec ceux qui ont adhéré au projet éditorial dès le début. Nous ne voulons pas les lâcher, nous sommes à l’écoute de ce qui peut les conforter dans les choix qu’ils ont opérés de nous suivre ».



D’autres innovations sont attendues après un prochain bilan d’étape.



Emedia



