Trophées ANPS 2022 : Sadio Mané sacré ballon d’or, Lamin Jarju, Serigne Ndiaye et Eumeu Sène dominent la scène locale… Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2023 à 22:54 | | 0 commentaire(s)|

L’Association nationale de la presse sportive (ANPS) a procédé ce mercredi au dépouillement de l’élection des meilleurs joueurs et sportifs de la saison 2021-2022. Sans surprise, Sadio Mané a été désigné ballon d’or sénégalais alors que la sélection nationale de beach socecr a été sacrée « meilleur sportif » de l’année. Dans la catégorie de la lutte, Eumeu Sène, la tête de file de l’écurie Tay Shinger a été plébiscité par la presse sénégalaise là où le lutteur Serigne Ndiaye de Fass s’imposait dans la lutte simple. Enfin, Lamin Jarju du Casa Sports est le meilleur joueur du championnat sénégalais pour l’exercice 2021-2022. Voici l’intégralité des tableaux, votes et classement… Trophée Jules François Bocandé 1- Sadio Mané : 250 voix 2- Édouard Mendy : 99 voix 3- Koulibaly : 37 voix 4- Ismaila Sarr : 15 voix 5- Gana Guèye : 14 voix Lutte avec Frappe 1- Eumeu Sène : 201 voix 2- Reug Reug : 126 voix 3- Ada Fass : 54 voix 4- Fils de Balla : 19 voix 5- Mor Kang Kang (École de lutte Cheikh Mbaba) : 16 voix Trophée Abdourahmane Ndiaye Falang (lutte sans frappe) 1- Serigne Ndiaye 2 : 187 voix 2- Général Malika : 70 voix 3- Radiakhé : 62 voix 4- Doudou Sané (Tay Shinger) : 38 voix 5- Ordinateur : 25 voix Trophée Ibrahima Coulibaly 1 - Lamine Jarju (Casa-Sports) : 195 voix 2- Alioune Badara Faty (Casa-Sports) : 118 voix 3- Bouly Junior Sambou (Jaraaf) : 97 voix 4- Ngagne Demba Fall (Génération Foot) : 22 voix 5-Paul Valère Bassène (Tengueth FC) : 0 voix Trophée Amadou Dia Bâ 1- Beach Soccer : 208 voix 2- Abdoulaye Diaco Mancadiang (Taekwondo) : 108 voix 3- Sangoné Kandji (Athlétisme) : 40 voix 4- Anta Sambou (Lutte) : 21 voix 5- Equipe masculine de basket 3X3 (Basket) : 20 voix

