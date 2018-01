Tuerie de Boffa Bayottes : la réaction du Conseil national du laïcat Le Conseil national du laïcat du Sénégal, émanation de l’ensemble des mouvements et associations catholiques, suite à la tuerie survenue dans la forêt classée de Boffa-Bayottes le samedi 06 janvier 2018, ayant occasionné la mort de 14 personnes, s’incline devant leur mémoire et présente ses condoléances les plus attristées à leurs familles respectives ainsi qu’à toute la Nation sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2018 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

Il soutient dans le communiqué dont copie est parvenue à la rédaction de leral.net, qu’ayant apprécié cette situation, le Conseil national du laïcat condamne fermement cet acte inqualifiable, « qui contraste » avec la bonne dynamique de paix qui semblait prévaloir sur le terrain.



A cet effet, le Conseil national du laïcat interpelle et encourage l’Etat du Sénégal et tous les autres acteurs, à poursuivre leurs efforts pour l’avènement d’une paix définitive dans la partie sud de notre pays.



« Amour et vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent, la Vérité germera de la terre et du ciel se penchera la Justice, le Seigneur donnera ses bienfaits » Paumes 84. Que l’Emmanuel, le prince de la Paix que nous avons accueilli à Noël, veille sur notre cher Sénégal », a souhaité le Conseil national du laïcat.









leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook