Tunisie : le Sénégalais Chef Mamadou Diouf remporte une distinction mondiale en Gastronomie Le Sénégalais vient de recevoir une nouvelle consécration,. Pour cette fois-ci c’est en gastronomie sénégalaise ! En effet, le Chef Mamadou Diouf, plus connu sous le nom de Chef Diouf à Dakar, a décroché 4 titres mondiaux à la troisième édition de la Culinary World Cup (AGFC) qui s’est tenue du 19 au 22 septembre à Tunis (Tunisie).

Chef Diouf a été distingué dans les catégories suivantes: 1- Grande cuisine libre création; 2- Master Chef; 3- Barbecue.



Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Septembre 2023 à 17:54 | | 0 commentaire(s)|

Chef Diouf a séduit le jury avec notre « Ceebu Jën national » et un Gnéleng (céréale locale à base de petits mil) au ballotin d’agneau garni de figues sauvages appelé Gang en langue wolof et Ndoune en langue sérère !Une ode aux produits de son terroir natal en pays sérère !



“Je dédie cette distinction à mon pays, particulièrement mon village natal Toukar, et à mon très cher Grand-Dakar où j’ai grandi. Je demande aussi à nos autorités de nous appuyer pour faire de notre gastronomie nationale, un outil diplomatique, un soft power, à l’image des grandes Nations. C’est possible, le talent est là, il faut juste nous aider” a déclaré l’heureux récipiendaire.



Chef Diouf, actuellement formateur en cuisine, est un infatigable militant des produits locaux. Le consommer local est le crédo de sa démarche et de sa recherche culinaire depuis des années. Chef Diouf est diplômé de l’école hôtelière Sainte-Marthe à Dakar. Il a ensuite parcouru le monde pour compléter sa formation auprès des plus grands chefs notamment au Japon et en Chine.



A Dakar, le chef Diouf a dirigé de grandes tables, comme La Fourchette et le Sofitel Téranga, avant d’entamer une carrière internationale qui le mènera en Guinée et au Mali, pays où le chef Diouf est une star. Mamadou Diouf est le Président de la section sénégalaise de l’Association Golden Falcon Culinary qui regroupe des chefs de la haute gastronomie mondiale.



S rewmi.com



