Turquie : Doumbouya le président guinéen chez Erdogan, l’ami d’Alpha Condé, l’autre enjeu majeur de la visite Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2023 à 10:26 | | 0 commentaire(s)| Le colonel Mamadi Doumbouya est à Ankara (Turquie), où il a pris part ce samedi 3 juin 2023, à l’investiture de Recep Tayyep Erdogan, (l’ami d’Alpha Condé), réélu le 23 mai pour un troisième et dernier mandat. C’est le premier déplacement du genre en dehors du continent, depuis la venue au Pouvoir de l’ancien commandant des forces spéciales.

Selon la présidence guinéenne, l’invitation du colonel Doumbouya à cette investiture témoigne la volonté de renforcer les liens bilatéraux entre Ankara et Conakry dans divers domaines, tels que l’économie, la sécurité et le partenariat dans les technologies innovantes. Ce voyage vers la Turquie a plusieurs enjeux. D’abord, il y a celui politique.



En effet, c’est dans ce pays où réside Alpha Condé, le président renversé par l’actuel homme fort de Conakry. L’ancien dirigeant guinéen qui est en exil médical depuis un an à Istanbul multiplie les sorties intempestives, appelant ses partisans à se mobiliser pour «chasser les narco-putschistes».



Ces dernières semaines, des manifestations appelant à son retour au Pouvoir ont eu lieu dans ses fiefs en Haut Guinée où neuf de ses partisanes ont été condamnées jeudi dernier pour «attroupement interdit». C’est un secret de polichinelle. Les menaces répétées d’Alpha Condé inquiètent les militaires au Pouvoir à Conakry. En novembre dernier, le Cnrd avait mis la pression sur Ankara pour obtenir l’extradition vers Conakry de l’ancien président âgé de 84 ans. En vain.



Lors de ce déplacement, le colonel Mamadi Doumbouya devrait s’entretenir avec les autorités turques sur le cas Alpha Condé pour polir davantage les relations entre Conakry et Ankara sur cette épineuse question. L’autre enjeu de ce déplacement est économique. Ankara a de nombreux intérêts en Guinée.



Albayrack, à travers sa filiale Alport, dispose d’une concession au Port de Conakry. En plus du port, la flotte aérienne Turkish Airlines dessert également l’aéroport de Conakry. Ankara a considérablement renforcé sa présence en Guinée ces dernières années. Ses sociétés sont dans de nombreux secteurs dont l’assainissement. Les échanges commerciaux entre la Guinée et la Turquie sont passés de 30 millions d’euros en 2013 à près de 200 millions d’euros en 2019. Ce volume va crescendo.



Plusieurs conventions et accords de coopération dans les domaines de la Défense, du Tourisme, des Mines, de l’Energie, de la Santé, du Transport… lient Conakry et Ankara. Le Colonel Mamadi Doumbouya se «réjouit de poursuivre la collaboration et le dialogue fructueux entre les deux pays», selon la présidence guinéenne.

Africaguinee.com



