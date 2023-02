Turquie et la Syrie secouées par des seismes: L’Ong Horizon sans frontières appelle à un élan de solidarité internationale L’Ong Horizon sans frontières appelle à un élan de solidarité internationale pour venir en aide à la Turquie et la Syrie secouées par des seismes qui ont fait plus de 2300 morts.

Horizon sans frontières constate que les seismes, les inondations et les catastrophes naturelles sont devenus des causes très recurrentes de décès avec de lourdes conséquences géopolitiques, géoéconomiques et écostratégiques dans le monde.



Ainsi, elle estime que le combat pour la résilience contre ces catastrophes devrait être l'un des plus grands défis de ce nouveau millenaire.

D’après cette organisation, les sommes colossales dépensées dans ces guerres inutiles qui secouent le monde pourraient bien servir á faire avancer la grille de réflexion pour réduire les risques de ces catastrophes à des proportions tolérables.



Et, elle présente ses condoléances les plus émues aux peuples touchés par ce drame.



