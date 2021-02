UBA Sénégal : un partenaire de référence

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|





UBA Sénégal a également participé à la reprise de SUNEOR, et financé de nombreuses entreprises tant au niveau national qu’international ; faisant d’elle un partenaire privilégié de l’Etat du Sénégal.

Également soucieux de l’impact des entreprises sur le développement social et durable, le Groupe UBA a développé au fil des années un volet RSE très dynamique à travers la Fondation UBA, en soutenant les secteurs de l'Environnement et de l'Éducation avec notamment : L’octroi de bourses d’études aux élèves du second cycle à travers l’organisation du Concours National de Dissertation qui est à sa 7 ème édition au Sénégal, avec à ce jour 18 bourses octroyés et des ordinateurs portables offerts à 72 lauréats.

édition au Sénégal, avec à ce jour 18 bourses octroyés et des ordinateurs portables offerts à 72 lauréats. Des donations de matériel didactique à des établissements d’enseignements public (Rentrée scolaire, programme Read Africa etc.)

La contribution à la lutte contre le Covid19 en Afrique avec une participation de 150.000.000 FCFA à l’Etat du Sénégal

L’appui à des structures de soins et d’insertion sociale, destinées aux enfants vivant avec un handicap ou encore atteints du cancer (Hôpital Le Dantec, Centre Verbo-tonal de Dakar etc.) Outre ces réalisations, notre clientèle reste toujours au cœur de nos activités et nous ne ménageons aucun effort aussi bien dans l’investissement technologique, que dans le capital humain afin de répondre à ses attentes ; l'objectif principal de UBA Sénégal étant la satisfaction de sa clientèle, tout en maintenant la transparence et la cohésion sociale au sein de l'institution.

Après 12 ans de présence au Sénégal, la banque opère à travers un réseau de 10 agences et emploie plus de 300 personnes, dont 98% de sénégalais. Grâce à un personnel qualifié et engagé autour des objectifs de la banque, UBA Sénégal a pu nouer au fil des années, des partenariats de référence avec ses clients, notamment la Société Africaine de Raffinage (SAR) dont la collaboration date de 2011 avec un financement de plus de 157,5 milliards FCFA. Cette convention de crédit avait permis à la SAR d’augmenter sa capacité de financement des importations et de réduire le coût de ses approvisionnements pour un retour à une meilleure activité de raffinage. Depuis cette date, ce partenariat a pu être pérennisé grâce à de nombreux autres financements, qui ont permis entre autres, d’améliorer les conditions d’approvisionnement en électricité de la population sénégalaise.UBA Sénégal a également participé à la reprise de SUNEOR, et financé de nombreuses entreprises tant au niveau national qu’international ; faisant d’elle un partenaire privilégié de l’Etat du Sénégal.Également soucieux de l’impact des entreprises sur le développement social et durable, le Groupe UBA a développé au fil des années un volet RSE très dynamique à travers la Fondation UBA, en soutenant les secteurs de l'Environnement et de l'Éducation avec notamment :Outre ces réalisations, notre clientèle reste toujours au cœur de nos activités et nous ne ménageons aucun effort aussi bien dans l’investissement technologique, que dans le capital humain afin de répondre à ses attentes ; l'objectif principal de UBA Sénégal étant la satisfaction de sa clientèle, tout en maintenant la transparence et la cohésion sociale au sein de l'institution.





Source : Créée en 2009, United Bank for Africa Sénégal (UBA Sénégal), est une banque panafricaine présente dans 20 pays africains, aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec une présence en France. UBA Sénégal est devenue une banque leader sur tous ses marchés cibles avec des clients de différents secteurs tels que les hydrocarbures, le BTP, le tourisme, les télécommunications, le commerce et la finance digitale. Elle a récemment remporté le prix de la meilleure banque numérique pour les startups en 2020.Source : https://www.lejecos.com/UBA-Senegal-un-partenaire-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos