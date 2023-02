UCAD : La Faculté des Sciences et Techniques intronise son nouveau Doyen, le Pr Bassirou Lo La Faculté des Sciences et Techniques a un nouveau Doyen. Il s'agit de Pr Bassirou Lo qui remplace à ce poste le Pr Mamadou Sidibé, nouveau Coordonnateur du projet de l'Université Souleymane Niang de Matam. La cérémonie de passation de service s'est déroulée ce mercredi 8 février au niveau de l'amphi 7 de la FST. C’est en présence des enseignants, du personnel administratif, technique et de service de la Faculté, des étudiants et de plusieurs autorités de l'université.

Les travailleurs de la FST, à travers le CSA ont remercié le doyen sortant pour tous les services rendus. " Nous avons appris à travailler avec un homme d'une simplicité extraordinaire et calme" témoignent-ils.



Le communiqué reçu indique que Pr Mamadou Sidibé, Doyen sortant a profité de l'occasion pour remercier ses collègues pour la confiance et l'engagement sans faille dont ils ont fait montre à son encontre.



À l'endroit du Doyen entrant, Pr Sidibé se dit prêt à accompagner un homme dont "leurs destins sont liés". "Je lui souhaite une bonne réussite et l'invite à être ouvert au dialogue, à avoir une bonne capacité d'écoute et de discernement pour réussir sa mission".



Lors de sa prise de parole, le nouveau Doyen, Pr Bassirou Lo, a lancé un appel à une collaboration à l'endroit des différents composants de la faculté pour dérouler à bien la mission qui lui est confiée. Selon lui, l'objectif est de relever le défi de la valorisation et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence de la formation et des méthodes d'enseignements.







