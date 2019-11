UCAD : les travailles du Coud décrètent 24 heures de grève Les travailleurs du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), ont décrété 24 heures de cessation de travail à la suite d’une assemblée générale tenue aujourd’hui. Cela fait suite aux affrontements, la semaine dernière, entre des étudiants et des travailleurs du Coud pour exiger l’affection des chambres universitaires. Des affrontements violents qui avaient causé plusieurs blessés du côté des agents du Coud.

Une assemblée générale houleuse. Un agent a été interdit de parole. Il réclamait le règlement de la situation des temporaires, stagiaires et vacataires de l’université, qui, a-t-il dit, sont restés trois mois sans salaire. Il a accusé les syndicalistes du Coud de ne plaider que leur cause et d’arnaquer l’actuel directeur.

