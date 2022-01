UGB: Les étudiants mettent à leur grève de faim

Le démarrage des travaux d’assainissement et autres avancées dans la mise en œuvre du protocole d’accord déjà signé, sont les principaux motifs brandis par la coordination des étudiants. S’y ajoute que le Directeur du Crous et le Recteur ont fait des “efforts considérables” au regard de leur plateforme revendicative (Wifi, session unique, année blanche).



Pour d’autres explications destinées à leur camarades étudiants, une Assemblée générale extraordinaire est convoquée ce mercredi.



A retenir, le 8 novembre dernier, un protocole d’accord a été signé entre les étudiants de l’Ugb et les autorités (Gouverneur et autorités universitaires ) en vue du démarrage des travaux d’assainissement de l’Université. Une promesse qui n’aurait pas été tenue, selon les étudiants qui, après plusieurs relances, ont repris les protestions.