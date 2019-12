Guinée: le président Alpha Condé annonce un projet de nouvelle Constitution

Aucune date n'a été annoncée pour ce vote, mais le chef de l'État a déclaré que le texte de cette nouvelle Constitution est déjà rédigé. Il a été remis entre les mains du ministre de la Justice après une validation du Parlement et de la Cour constitutionnelle.



« Depuis un certain temps, le débat sur l’opportunité, la nécessité de doter la République de Guinée d’une nouvelle Constitution en remplacement de celle du 7 mai 2010 s’est instruit dans notre pays, a expliqué Alpha Condé. Au regard du caractère fondamental et vu les recommandations exprimées par le chef du gouvernement, j’ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions républicaines de prendre les dispositions pour élaborer un projet de Constitution dans le sens des recommandations faites par l’ensemble des acteurs ayant pris part aux consultations. »



« Explications approfondies »



« Après examen de projet de Constitution par la Cour constitutionnelle et réception de l’avis conforme de celle-ci, j’ai décidé de rendre public le contenu du texte, a poursuivi le président guinéen. Ce projet fera l’objet d’une large vulgarisation avant son adoption par le peuple souverain. J’ai instruit le ministre d’État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et tous les autres départements ministériels concernés d’organiser des explications approfondies sur les principales articulations du projet de nouvelle Constitution. Cela doit permettre à la population de s’approprier le contenu et de pouvoir s’exprimer pour ou contre en toute connaissance de cause. »



Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, s'est une nouvelle fois gardé de déclarer, lors d'une allocution télévisée, s'il comptait briguer sa propre succession fin 2020 à l'expiration de son mandat actuel, comme l'intention lui en est largement prêtée. Depuis des semaines, la Guinée est le théâtre de manifestations de masse contre une révision de la Constitution.