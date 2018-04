URGENT : Timbuktu Institute cambriolé, Matériel et documents emportés

Au moment où le Directeur de Timbuktu Institute Dr. Bakary Sambe est en train d'intervenir à la 5e Conférence de l'Organisation des Gendarmeries africaines sur les stratégies de luttes contre le terrorisme en Afrique au King Fahd Palace présidée par Son Excellence Macky Sall, l'information nous parvient d'une attaque contre le Centre de recherche basé à Dakar.



L'Institut est connu pour ses différents travaux sur les questions de radicalisation et l'extrémisme violent dans les pays du Sahel. Timbuktu Institute a récemment publié un rapport sur "Terrorisme et justice pénale" mais aussi une étude sur les "stratégies salafistes sur Internet".



Pour rappel, le site Internet de l'institut avait déjà fait l'objet d'attaques informatiques en 2016. La Gendarmerie a été alertée et ses éléments sont attendus sur les lieux d'un moment à l'autre, nous informe un chercheur de l'Institut.

