URGENT : l’humoriste Kouthia frappé par une crise cardiaque

L’info est strictement verrouillée, mais c’est sans compter avec l’oreille fine de Gawlo.net qui a appris que le plus célèbre et le plus talentueux des humoristes de sa génération, Samba Sine alias KOUTIA est depuis quelques jours cloué, dans un lit d’hôpital, par une crise cardiaque. Il est interné dans une structure d’urgence spécialisée.



Ses nombreux fans seront sûrement sevrés, pendant quelques temps, de ses prestations inégalables qui traitaient, dans la dérision et avec un talent innée, l’actualité quotidienne.Gawlo.net prie pour que le Bon Dieu redonne une santé de fer à notre Thierry Le Luron national.







Gawlo.net