USAID et ses dérives néocolonialistes : Le cri d’alarme de Guy Marius Sagna Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2025 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Guy Marius Sagna/ Saliou Ndong Dans une publication sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna remet en cause le rôle de l’USAID, qu’il perçoit comme un instrument de domination servant les intérêts des États-Unis. Il souligne que cette agence, fondée en 1961, avait initialement pour objectif d’éloigner les pays bénéficiaires de […] Sénégal Atlanticactu/ Guy Marius Sagna/ Saliou Ndong Dans une publication sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna remet en cause le rôle de l’USAID, qu’il perçoit comme un instrument de domination servant les intérêts des États-Unis. Il souligne que cette agence, fondée en 1961, avait initialement pour objectif d’éloigner les pays bénéficiaires de l’influence communiste, avant de devenir, après 1989, un moyen d’affirmer la suprématie américaine dans les luttes impérialistes. S’appuyant sur une citation de Robert McNamara, il avertit que la stratégie des États-Unis consiste à « se faire des amis » parmi les élites des pays du Sud afin de mieux les contrôler. Face à cela, il prône un contrôle strict, voire une interdiction, des ONG, fondations et centres culturels affiliés à des intérêts étrangers, dans une optique de « décolonisation des esprits ». Texte in extenso : L’USAID a été créée en 1961 pour renforcer les intérêts politiques, économiques et commerciaux des États-Unis. La sagesse populaire sénégalaise dit que celui qui te prête des yeux dirige ton regard où il veut. L’objectif de l’USAID en 1961 était de diriger les regards des peuples bénéficiaires de ses aides hors du camp communiste. À partir de 1989 le rôle de l’USAID a été de diriger les regards des pays anciennement colonisés – dans le cadre de la lutte inter impérialiste – vers les États-Unis. Robert McNamara, qui a été président de la Banque Mondiale, a dit il y a des années quand il était Secrétaire à la Défense : « Ce sont les nouveaux leaders. Je n’ai pas besoin de m’étendre sur l’importance d’avoir dans les postes de commande des hommes qui ont vu de près comment nous, Américains, nous pensons et faisons les choses. Devenir les amis de ces hommes-là n’a pas de prix ». L’USAID vise à se faire des « amis » dans nos pays pour nous contrôler par la douceur du « Dead Aid » que l’USAID et d’autres organisations nous inoculent. Un pays qui veut « décoloniser l’esprit » de son peuple doit sinon interdire du moins contrôler strictement l’USAID et toutes les ONG, Fondations, centres culturels…étrangers ou ayant des liens avec eux. Un autre monde est nécessaire.

Un autre monde est possible.

Un monde débarrassé de tout impérialisme. GMS



Source : Source : https://atlanticactu.com/usaid-et-ses-derives-neoc...

Accueil Envoyer à un ami Partager