Ucad : Les étudiants contestent la reprise des cours en ligne et réclame une solution pérenne Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023 à 20:27 | | 0 commentaire(s)| La décision annoncée par le Professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, concernant la reprise des cours dans le monde universitaire, mais en ligne, fait grincer des dents chez les étudiants. Le collectif des amicales des étudiants de l'UCAD rejette catégoriquement cette proposition. Il estime que l'enseignement en ligne ne peut pas remplacer l'enseignement en présentiel, dans un contexte où la majorité des étudiants n'ont pas accès à l'internet et pour d'autres, la connexion est faible, voire inexistante dans leurs villages. D’après un des membres du collectif des amicales des étudiants de l'UCAD, Malang Diam'Diba, les étudiants veulent que les autorités administratives de l'université s'assoient avec eux, afin de trouver une solution pérenne.



