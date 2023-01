Ugb : la Cesl s’oppose à l’inscription des bacheliers

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (Cesl) continue de s’opposer à l’orientation d’une pléthore de nouveaux bacheliers à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb). La Coordination des Etudiants de Saint-Louis avait interpellé le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que toutes les autorités compétentes sur la situation plus qu'alarmante de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, exacerbée par un manque criard d'infrastructures pédagogiques et sociales, relate L'As.



Cependant, force est de constater, selon la Coordination des Étudiants, que les autorités ne sont nullement intéressées par les conditions de vie et d'études des pensionnaires de l'université, mais que leur seule préoccupation est de ventiler des bacheliers dans les universités. Face au mutisme des autorités, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis a décidé de s’opposer à l’inscription des nouveaux bacheliers à l'Ugb, tant que les autorités compétentes continueront de faire la sourde oreille. Elle promet que cette forfaiture visant à hypothéquer l'avenir de leurs jeunes frères et sœurs ne passera pas.