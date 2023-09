Un Bijou Commercial Dernière Génération : Un Investissement de 5 Milliards FCFA avec le Soutien de Locafrique et l'État Sénégalais Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 21:08 | | 0 commentaire(s)| Un projet commercial de dernière génération comprenant 839 espaces de vente répartis en 14 magasins, 681 cantines et 144 étals est sur le point de voir le jour, avec un coût global de 5 milliards de FCFA. Cette initiative est le fruit d'un partenariat financier entre Locafrique, qui a investi 3 milliards de FCFA, et l'État du Sénégal, qui a contribué à hauteur de 2 milliards de FCFA. Cette nouvelle infrastructure promet de dynamiser le secteur commercial tout en stimulant l'économie locale.



