Un Geste de Fidélité en Amitié : Mouhamadou Lamine Massaly Soutient Samuel Sarr en Prison pour Noël

Mouhamadou Lamine Massaly, Président du Parti (UNR) Union Pour Une Nouvelle République, démontre une fois de plus la valeur de la fidélité en amitié.



En cette période de fêtes de Noël et de fin d'année, il a tenu à apporter son soutien à son ami et plus que frère de longue date, Samuel Amet Sarr, actuellement en prison.



Massaly a ainsi offert un bœuf pour marquer cette occasion, exprimant son amitié indéfectible malgré les épreuves. Ce geste symbolise l'importance de la solidarité et de l'engagement entre amis. Un exemple de loyauté qui transcende les obstacles.