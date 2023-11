Un Message d'Optimisme et de Détermination : Le Compte Rendu de Guy Marius Sagna après sa Visite à Ousmane Sonko à la Prison du Cap Manuel Guy Marius Sagna, militant engagé et proche collaborateur d'Ousmane Sonko, partage un compte rendu émouvant de sa récente rencontre avec le leader politique incarcéré à la prison du Cap Manuel. Malgré les circonstances difficiles, Sagna décrit un Sonko en bonne santé, plein d'optimisme et de détermination, prêt à poursuivre la lutte pour un Sénégal meilleur.



Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2023 à 23:08 | | 0 commentaire(s)|

La Santé et le Moral de Sonko :

Sagna dépeint Ousmane Sonko vêtu de blanc, coiffé d'un chapeau, et souligne la vitalité du leader politique. Sonko, apparemment en pleine possession de ses moyens, maintient son esprit taquin, dévoilant un optimisme et un moral à toute épreuve. L'auteur souligne que rarement a-t-il vu Sonko aussi en forme.



Déjouer les Plans de Macky Sall :

Selon Sonko, la mobilisation des patriotes a réussi à déjouer les plans de Macky Sall visant à rendre invisibles et inaudibles les patriotes panafricains du Sénégal. Sagna met en lumière les grèves de la faim de Sonko, qui ont atteint tous leurs objectifs sauf un. Sonko a suspendu temporairement l'utilisation de cette arme, restant stratégique dans sa lutte.



La Tactique Face à Macky Sall :

Sonko et les patriotes adoptent une approche tactique face à Macky Sall, qualifiant son jeu politique de dangereux pour le Sénégal, la démocratie, les libertés, la paix et la cohésion sociale. Sonko reste le seul et unique candidat des patriotes, préparant avec confiance les étapes à venir de la lutte qui, selon lui, conduiront à sa présidence en février 2024.



Le Quotidien en Prison :

Sagna partage des détails sur la vie quotidienne de Sonko en prison, soulignant son engagement à rester actif physiquement en faisant du sport et en utilisant un vélo. Il mentionne également que Sonko consacre du temps à la lecture du Coran, témoignant de sa spiritualité dans ces moments difficiles.



Un Appel à la Mobilisation :

Sonko, conscient des défis auxquels est confronté le peuple sénégalais, appelle à la résilience et à la mobilisation. Malgré la fatigue et les difficultés imposées par le régime en place, Sonko exhorte le peuple à rester debout, fort et déterminé, promettant que février 2024 marquera la fin de l'oppression actuelle.



Guy Marius Sagna transmet les salutations d'Ousmane Sonko à tous les patriotes et conclut sur une note d'optimisme en rappelant le message clé : "SONKO 5e PRÉSIDENT ! Des millions de parrains pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye !" Ce compte rendu reflète la détermination inébranlable du leader politique et son espoir en un avenir meilleur pour le Sénégal.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook