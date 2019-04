Un Sénégalais crie « Allah Akbar » et attaque deux policiers: La violente réaction du ministre Matteo Salvini

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2019 à 13:39 | | 0 commentaire(s)|

Un Sénégalais dont l’identité n’a pas été révélée, a attaqué hier deux policiers italiens et un garde de sécurité avec une barre de fer, puis s'est enfui avant d’être arrêté plus tard pour tentative de meurtre.



"A Turin, un homme, probablement un étranger, a attaqué deux policiers en les frappant avec une barre de fer en criant" Allah Akbar ". Ramené au poste de police, il a proféré des injures au président Mattarella et à moi-même ", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini les informations de la presse italienne. Salvini ajoute ensuite: "Un des policiers a été blessé à la tête, l’autre à la main. Nos remerciements et notre souhait d’un prompt rétablissement s’adressent à eux: je suis personnellement l’affaire. Pas de tolérance pour les imbéciles et les violents qui attaquent la police ", a conclu le ministre.



Selon le site « leggo.it », le jeune homme âgé de 26 ans, est sous le coup de deux ordres d'expulsion. L’un a été émis contre lui par le questeur (juge) de Cuneo et l'autre par celui de Turin.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos