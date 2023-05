Un acte ignoble contre la résilience de la communauté : la maison du Directeur général Maison de la presse attaquée à Méouane Chers compatriotes,



C'est avec une profonde tristesse et une détermination inébranlable que je m'adresse à vous aujourd'hui. Mon domicile à Méouane a récemment été la cible d'une attaque brutale au cocktail Molotov. Je suis toutefois soulagé de vous informer que grâce au soutien et à l'assistance précieuse de mes voisins, ainsi que de ma famille, le feu a été rapidement maîtrisé, limitant ainsi les dégâts matériels. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers tous ceux qui se sont joints à nous dans cette épreuve.

Dans les moments qui ont suivi cette attaque, j'ai immédiatement pris contact avec le commandant de la brigade territoriale de Mékhé, qui a réagi promptement et avec détermination. Je salue son engagement à faire respecter l'État de droit et à poursuivre les responsables de cet acte odieux.



Permettez-moi de condamner avec la plus grande vigueur cette attaque ignoble perpétrée par des individus dont l'unique objectif semble être de semer le chaos et la peur au sein de notre communauté. Ces actes de violence ne réussiront jamais à ébranler notre détermination à défendre nos valeurs et à préserver l'intégrité de notre État de droit. Au contraire, ils renforceront notre résilience et notre unité face à l'adversité.



En tant que Directeur général de la Maison de la presse et ancien maire de Méouane, je souhaite vous assurer que je resterai debout, aux côtés de notre communauté, pour faire face à ces défis. Je continuerai à défendre la liberté d'expression, la justice et la paix, sans jamais céder à la peur ou à l'intimidation.



Dans ces moments difficiles, j'en appelle à la solidarité de tous les compatriotes, afin que nous puissions dénoncer fermement ces actes de violence et soutenir ceux qui sont directement touchés. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur, basé sur la tolérance, le respect mutuel et la coexistence pacifique.



Je vous remercie de votre soutien indéfectible et je reste confiant en notre capacité collective à surmonter ces épreuves.



Solidairement,



Bara Ndiaye

Directeur général Maison de la presse et ancien maire de Méouane

