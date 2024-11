Un ami de Ahmet Ndoye activement recherché

Il serait au centre de l’affaire de l’attestation qui vaut à Ahmet Ndoye ses déboires judiciaires. Un ami du chroniqueur dont l’identité n’a pas été révélée est activement recherché dans le cadre du dossier qui sera jugé ce lundi. «Se trouvant au cœur de cette affaire pour s’être fait délivrer la fameuse attestation pour le compte du chroniqueur, ce mystérieux intermédiaire est entré en cavale. Une donne confirmée par la descente infructueuse de la police chez lui à Rufisque», souffle L’Observateur, repris par Seneweb.



D’après les confessions de l’agent de police qui aurait établi l’attestation (A. Sow), l’homme en cavale, son voisin à Rufisque, l’aurait contacté pour le compte de Ahmet Ndoye. Ce dernier a été arrêté pour défaut de permis de conduire par des gendarmes de Sébikotane. Pour s’en sortir, il a déclaré que son permis a été saisi par un agent du commissariat de la Médina lors d’un contrôle routier et que celui-ci lui aurait remis une attestation.



Le document de substitution se révèlera faux. A. Sow aurait reconnu l’avoir établi par complaisance, sans renseigner le nom et le numéro du permis du bénéficiaire. Ce que Ahmet Ndoye aurait manifestement fait après que son ami, voisin du policier, lui a remis l’attestation.



L’Observateur souffle que le mis en cause «aurait été géolocalisé hors du territoire régional de Dakar».



Ahmet Ndoye et A. Sow seront jugés ce lundi. Ils sont poursuivis pour faux et usage de faux. Ils répondront en plus des délits de défaut de permis, pour le premier, et de complicité, pour le second.