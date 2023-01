Un autre détournement à L'UDEN : Abdourahmane Guèye et sa Trésorière Bator Ndiaye inculpés par le juge du 3e cabinet Ils ont fait face au juge du 3e cabinet pour répondre entre autres des accusations de détournement de fonds et d'objectifs portées contre eux par l'ancien Secrétaire à l'organisation du syndicat et compagnie. Il leur est reproché la gestion cavalière et catastrophique des deniers de ladite organisation syndicale. Tribune

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Janvier 2023 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Entre autres griefs, nous pouvons retenir l' achat d'une villa devant servir de siège dans une zone inondée et dans des conditions nébuleuses, le déplacement d'un compte du syndicat non validé par les instances, une épargne de 10 millions dans un compte fictif, le retrait de sommes d'argent dont la destination reste inconnue, en plus d'avoir été épinglé (le Sgn) par un audit portant sur un montant de 13.750.000 Cfa durant la période 2012- 2015.



Rappelons que le congrès de l’Uden, tenu en décembre 2021, s'était terminé en queue de poisson, car une faction de militants contrôlés par Serigne Babacar Ndoye avait contesté aussi bien la légalité du bureau que celle du Sgn, car, disaient-ils, que le congrès s'est tenu sans débats (une première dans l'histoire de l'Uden).



Les travaux de commissions n'ont pas été présentés en plénière et les textes n'ont pas été validés. Ce qui leur fait dire que le bureau et tous ceux qui le composent, nagent dans l'illégalité et l’illégitimité totales

