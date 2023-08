Un baron de la drogue, recherché depuis 2022, arrêté à sa sortie de prière dans une mosquée

La traque au présumé baron de drogue A. Diallo par les différentes unités de la Gendarmerie nationale, a pris fin grâce à la Brigade de Recherche de Keur Massar. En 2022, le sieur Diallo disparaît brusquement des radars des gendarmes de la brigade de Ouakam. Il quitte en toute discrétion Ouakam et s’installe ensuite au quartier Firdawsi, situé non loin de Tivaouane Peulh, en allant vers les habitations de la cité Apix.



Le dealer devient un fidèle assidu à la mosquée



Le fugitif réussit son intégration dans le quartier en question et se fait de nouvelles connaissances. Il change ensuite de nom et se fait appeler Alassane Bâ. Histoire de brouiller les pistes et surtout parer au plus pressé. D’après "Les Echos", il se métamorphose et entretient des rapports de bon voisinage avec les fidèles de la mosquée de la bourgade, où il développe également une assiduité très poussée au lieu de culte, dans le but d’accomplir les cinq prières de la journée.



Les pandores instruisent l’avis de recherche et se lancent aux trousses du trafiquant de drogue. Ils fouillent alors de fond en comble les coins et recoins du département et apprennent la présence d’un dealer, correspondant trait pour trait, au signalement de leur cible, au quartier Firdawsi. Ils débarquent alors dans le secteur et se renseignent sur les horaires de sortie du suspect pour se rendre à la mosquée. Ils installent ainsi un dispositif de planque autour de son appartement en location et le prennent en filature durant des jours.



Lundi dernier, après la prière du crépuscule, Diallo sort de la mosquée et s’apprête à regagner son appartement. Il est vite repéré, identifié, puis intercepté par les gendarmes embusqués, qui se présentent à lui et le soumettent à une fouille corporelle. Sans succès. Ils s’accompagnent ensuite avec lui à son appartement, où une perquisition des lieux a permis aux pandores de découvrir 150 kg de chanvre indien planqués dans des sacs.



Diallo est alors vite menotté, embarqué, puis conduit sous bonne escorte dans les locaux de la Brigade de Recherche. Il sera ensuite auditionné sur procès-verbal et présenté devant le procureur du palais de Justice de Pikine/Guédiawaye, pour détention et trafic de chanvre indien. Tandis que la drogue a été mise sous scellés.















