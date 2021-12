Un candidat de BBY escroque des taximan basés aux USA, un journaliste devenu ministre dans le coup

Des Sénégalais, dont des taximan établis aux Etats-Unis précisément à New-York ont été victimes d’une vaste escroquerie. Ces «Modou-Modou» qui projetaient de revenir au Sénégal pour investir dans l’agrobusiness, ont été grugés de 55 millions de Fcfa par un facilitateur.



Ils avaient mis en place une coopérative dénommée « Bayyi Barça Bayyi » (retourner au pays et travailler à la terre). Ils avaient réussi à réunir 95,300 millions Fcfa qu’ils ont envoyé à leur contact au Sénégal nommé Mamadou Nassirou Cissé.







Ce dernier candidat de BBY à la mairie de Diagane Barka pour les locales de 2022, devait leur trouver des terres à aménager à Keur Barry, village situé dans la commune de Passy (Fatick).



Réputé escroc, il a déniché des terres à la périphérie de Ndiagane Barka et les baptise du nom de l’ex PM Souleymane Ndéné Ndiaye et l’ancien ministre de l’Economie et ex secrétaire de la Ceao devenue la Cedeao.



Il a choisi ces noms pour gagner la confiance des membres de la coopérative au nombre de 73 Sénégalais. Ces derniers, rapportent dénoncent également les agissements d’un ancien journaliste devenu ministre qui servirait de bouclier au nommé Cissé contre les poursuites judiciaires.







Ce ministre, lui aussi candidat aux élections locales, habite la région de Fatick vers la commune Sokone non loin de la frontière gambienne



Après une plainte déposée, le présumé escroc a été arrêté et placé en garde à vue avant d’être remis en liberté en attendant son procès.





