Un fils de gendarme qui se faisait passer pour un sous-officier arrêté

C. A. Ndiongue, qui se faisait passer pour un faux sous-officier de la gendarmerie nationale, a été arrêté le jour du Magal Touba. Fils d’un vrai gendarme, il a été surpris en train de réguler la circulation aux abords de la grande mosquée de Touba.



En effet, rapporte Seneweb, les policiers ont repéré l'homme vêtu d'un uniforme de la gendarmerie avec un ceinturon et des épaulettes (galons), en train même de verbaliser certains chauffeurs. Les limiers ont fini par démasquer le nommé C.A.Diongue Puis, ce fils d'un gendarme à la retraite visé pour usurpation de fonction, a été conduit dans les locaux du commissariat spécial de Touba. Entendu sur procès verbal, le faux gendarme a craqué devant les enquêteurs.



A l'en croire, il se faisait passer pour un pandore en vue de pouvoir accéder à l'intérieur de la résidence Khadim Rassoul. Mais l'idée de réguler la circulation lui est venue finalement à l'esprit, selon ses dires.



Dans ses aveux, le faux sous-officier dira avoir confectionné la tenue à Colobane, acheté le ceinturon et les

chaussures Ranger. Ensuite, il a pris en catimini les épaulettes de sous-officier appartenant à son père, gendarme à la retraite de son état. Et C.A.Diongue a ramassé, dit-il, le béret à Mbeubeuss. Il a été déféré hier mardi au tribunal d'instance de Mbacké.