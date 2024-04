Un front patriotique pour lutter contre la corruption et l’enrichissement illicite : l’appui de Dr Ahmed Khalifa Niasse à Bassirou Diomaye Faye Dr Ahmed Khalifa Niasse voudrait relancer l'Alliance Patriotique pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Ce, pour apporter son soutien et son expérience en la matière au nouveau Président .

Voici les grandes lignes de ce qu'il proposait en créant cette Fondation le 03 avril 2009

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2024 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur Ahmed Khalifa Niasse a fait une déclaration recueillie par le Bureau de Presse du Palais Ahmadiyana. Dans laquelle il révèle, d’abord, que Me Abdoulaye Wade, Président sortant, savait, depuis 2007, qu’il effectuait son dernier mandat. Son successeur et ancien directeur de campagne le savait aussi.



Deux chefs d'États africains avaient reçu des occidentaux un ultimatum leur sommant de préparer, au bout de cinq ans, leur succession en dehors de leur famille biologique. Il s’agit du premier cité et de l’actuel Président équato-guinéen, Obiang Nguéma.

Dans la même déclaration il préconise la création d’un Front Patriotique Contre la Corruption et l’Enrichissement Illicite(FPCCEI).



Car, dit-il, le péril narco se présente à nos frontières. A ce titre, contrairement à la loi de 1981 dont la motivation relevait de la politique politicienne, cette loi relèvera de la défense nationale. Pour contrer, entre autres, des tentatives visant à faire de notre pays une plaque tournante du trafic des stupéfiants. Ce qui permettrait à des personnes de se retrouver du jour au lendemain avec des fortunes colossales pour les besoins de la cause.



Seul une pareille loi nous aiderait à parer aux urgences et montrer son efficacité. Nonobstant la possibilité de sévir contre tous ceux dont la fortune au volume scandaleux a coïncidé avec l’exercice partiellement considérable du pouvoir.



Il y a également lieu pour la prochaine législature de se muer en commission parlementaire nationale d’enquête sur les assassinats et autres morts énigmatiques subodorant un commanditaire proto étatique ou étatique, notamment :



Omar Blondin Diop

Le commissaire Sadibou Ndiaye

Me Babacar Seye……. La liste n’est pas exhaustive.



Le saupoudrage utilisé massivement contre des dizaines de milliers de paysans à l’aide d’un poison raticide appelé DDD, mortel pour l’homme et utilisé dans des conditions très humiliantes humainement. En ce sens que les personnes étaient contraintes à monter sur les toits en tôle ondulée des hangars secco pour être exposées au soleil qu’elles devaient regarder les yeux ouverts sous peine d’être cravachées devant leurs enfants. Ce, en plus des brulures qu’elles recevaient sur le dos.



Beaucoup sont morts à petit feu. Leur dignité et la honte les ont empêchés d’exprimer leur mal. Ce, et d’autant plus que personne ne s’est offusqué de cette tuerie généralisée qui s’est déroulée tel un génocide. Toutefois un devoir de mémoire nous interpelle d’une manière générale, le nouveau Président en particulier. On était en 1971, 72, 73, 74.



Par ailleurs M.Niasse compte réactiver la Fondation Nationale Contre la Corruption (qu’il avait crée le 3 avril 2009) et qu’il voulait subventionner à hauteur d’un milliard de CFA.



Son limogeage du Cabinet du Président Wade au lendemain de sa déclaration avait mis en veilleuse ce projet. En ce sens qu’il s’était agi d’un signal fort de désapprobation contre une telle démarche.



Cellule de communication du Dr Ahmed Khalifa Niasse



