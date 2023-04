Un immeuble résidentiel prend feu : L'incendie fait 16 morts et 9 blessés à Dubaï Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2023 à 11:21 | | 0 commentaire(s)| Un incendie dans un immeuble résidentiel de Dubaï, a fait samedi 16 morts et neufs blessés dans un quartier populaire de ce riche émirat du Golfe, ont rapporté les médias locaux.

Le feu s'est déclaré à la mi-journée au quatrième étage d'un immeuble à Al-Ras, un quartier ancien de la ville, où vivent notamment de nombreux travailleurs étrangers.



"Les enquêtes préliminaires montrent qu'un manque de conformité aux exigences de sécurité et de sûreté du bâtiment" est à l'origine de l'incendie, selon un communiqué de la Défense civile, cité dans la presse.



La nationalité des victimes n'a pas été révélée. Dubaï, l'un des sept émirats des Emirats arabes unis, compte environ 3,3 millions d'habitants, dont près de 90% sont étrangers. "Les autorités compétentes mènent une enquête approfondie afin de fournir un rapport détaillé sur les causes de l'accident", affirme le communiqué.



Sollicité par l'AFP, le bureau des médias de Dubaï n'a pas immédiatement réagi. La ville a connu dans le passé des incendies spectaculaires, faisant d'importants dégâts mais peu de victimes.



En 2017, les autorités ont annoncé l'adoption de règles de construction plus rigoureuses pour minimiser les risques d'incendie, attribués principalement à des matériaux facilement inflammables utilisés pour le revêtement extérieur des bâtiment

