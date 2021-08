Un lycéen fait avorter sa camarade de classe : ils sont condamnés à 6 mois avec sursis. Malgré son jeune âge, C Diallo a assumé sa responsabilité devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Traîné en justice avec sa copine pour avortement et complicité de ce chef, il a reconnu sans ambages être l’instigateur de ce délit.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Août 2021 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|

C Diallo indique qu’il a eu la surprise de sa vie en apprenant la grossesse de sa petite amie. Pris de panique, il a dit à sa dulcinée d’interrompre la grossesse pour ne pas compromettre leurs études.



C’est ainsi qu’il en a parlé à l’ami de sa sœur qui lui a réclamé 20 000 Fcfa pour l’achat des médicaments. Pour justifier son acte, il argue qu’il n’était pas prêt à être père de famille et que cette grossesse relevait d’une erreur de jeunesse.



Interpellé sur leur lieu de rencontre, il dit qu’ils se voyaient chez un ami tous les week-ends. Soutenant qu’elle fait la série S, C Mbengue a répondu à l’assesseur qu’elle ignorait que l’avortement pouvait ôter la vie. Les mis en cause ont été condamnés à 6 mois avec sursis.



