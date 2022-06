Un mois avec sursis pour tous les détenus de Guediawaye : Ameth Aidara et ses codétenus rentrent chez eux Le verdict est tombé : un mois avec sursis pour tous les détenus de Guediawaye, a décidé le juge. Ainsi donc, selon l’info partagée par Jotna, Ameth Aidara et ses codétenus rentrent chez eux.

Lundi 27 Juin 2022

Pour Rappel, le Procureur du tribunal de Guédiawaye avait demandé au juge du tribunal des flagrants délits, de déclarer Ameth Aïdara et Cie coupables des faits qui leur sont reprochés et requis une peine de 6 mois dont 1 ferme.

