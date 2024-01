Un peintre dépense les 12 millions FCFA qu’il avait gagnés à IXBET et vide le compte Wave de son ami pour...

Le peintre A. Mbodji est accro aux jeux de hasard. La trentaine, il a été attrait à la barre du tribunal vendredi dernier pour abus de confiance. Il avait vidé le compte Wave de son ami intime, qui lui avait confié son code.



Durant le procès, la partie civile a expliqué sa confiance aveugle envers Abdoulaye Mbodj, soulignant qu’il avait partagé le code de son compte Wave avec lui. Cependant, après avoir prêté son téléphone portable à Mbodj, la victime a découvert plus tard qu’une somme de 150 000 FCfa avait été retirée de son compte sans son consentement. Se sentant trahi, il a porté plainte, raconte Senenews.



Abdoulaye Mbodj a plaidé coupable et a admis avoir utilisé l’argent pour parier sur le site de jeux de hasard 1Xbet. Il a également avoué avoir déjà gagné 12 millions de FCfa grâce à ces jeux, dont une partie a été utilisée pour acheter un terrain. Cependant, l’enquête a révélé que le prévenu avait dilapidé tout l’argent gagné.



Le procureur a requis une peine de trois (3) mois de prison ferme. Le tribunal a finalement rendu un verdict de trois mois de prison ferme pour Abdoulaye Mbodj.

