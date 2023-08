Une Vie Arrachée à Ziguinchor: Thierno Dakha BA Tombé sous les Balles en Pleine Manifestation

Un drame poignant secoue Ziguinchor alors que Thierno Dakha BA trouve la mort de manière brutale lors d'une manifestation, touchant au cœur la communauté locale. Alors que les forces de l'ordre sont au centre des soupçons, la famille de la victime brise le silence pour relater les circonstances tragiques de cette disparition choquante. L'écho de cette perte douloureuse résonne dans toute la région, soulevant des questions cruciales sur la sécurité des manifestants et les actions des autorités. Une histoire troublante qui met en lumière les tensions palpables et les répercussions déchirantes de cette tragédie sur la vie de la famille Ba et au-delà.