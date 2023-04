Une bagarre entre pêcheurs de Cayar et Mboro entraine plusieurs blessés Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Avril 2023 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

Des affrontements ont opposé, ce dimanche 2 avril, des pêcheurs de Cayar et Mboro. L'altercation a entrainé plusieurs blessés, rapporte l'APS qui a interrogé Mor Mbengue, coordonnateur du Comité local de la pêche artisanale (CLPA) de Cayar. Les blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Thiès et au centre de santé de Mboro, selon le responsable du CLPA, des embarcations ont été brulées, précise-t-il. Le ministre de la Pêche Pape Sagna Mbaye est attendu ce dimanche à Thiès. O.B



Source : https://lesoleil.sn/une-bagarre-entre-pecheurs-de-...

