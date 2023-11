Une bonne nouvelle pour le Woyofal: « la troisième tranche supprimée avec effet immédiat ! » annonce Félix Antoine Diome iGFM-Cette année, le système de facturation Woyofal de la Senelec a suscité beaucoup de récriminations. Le ministre du Pétrole et des Énergie a annoncé la suppression de la tranche la plus chère.

Dans le système de tarification de Woyofal, la troisième tranche sera supprimée. C’est ce qu’a annoncé le ministre du Pétrole et des Énergies ce samedi à l’Assemblée nationale. «J’ai le plaisir de vous annoncer, car le président de la République en a décidé ainsi, qu’on va retourner au système antérieur de Woyofal avec la suppression totale et complète de la troisième tranche. Donc à partir de maintenant, avec effet immédiat, il n’y a plus de troisième tranche de woyofal», a déclaré Antoine Félixe Diome.





En effet, sur Woyofal, l’électricité est vendue en tranches. La première tranche va de O à 150 kWh et coûte 91,17 FCFA/kWh. La 2ème tranche va de 151 à 250 kWh et coûte 136,49 FCFA/kWh. La troisième tranche va de 251 kWh et au-delà. Elle coûte 149,06 FCFA/kWh avec une Tva qui est appliquée dessus.





"Par conséquent, quand vous faites votre achat et que la quantité est inférieure à 150 kWh, vous avez beaucoup de kWh. Si vous vous achetez à nouveau, ayant dépassé les 150 kWh, vous passez en 2ème tranche avec un prix au kWh plus élevé. Donc pour cet achat, vous aurez moins de kWh,



Si vous passez en 3ème tranche, en achetant plus de 250 kWh, elle est frappée de la TVA, donc plus chère et vous aurez moins de kWh. Ensuite, chaque achat est majoré de la taxe communale et la redevance est payée périodiquement Enfin, il y a un timbre sur tous les achats supérieurs à 100 000 FCfa", expliquait Momar Ndao.



