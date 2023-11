Une délégation de l’Apres reçue par Serigne Mountakha

Une délégation de l’Association de la Presse pour l’Entraide et la Solidarité (APRES) conduite par son président Sambou Biagui, a été reçue le samedi 18 novembre 2023, par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Une audience au cours de laquelle, le président de l’APRES a exposé au saint homme, les projets sociaux de ladite association, notamment la Cité de la Presse Mame Less Camara et la Mutuelle de Santé des professionnels de l’information et de la communication (MPIC). Des initiatives saluées par le patriarche de Darou Miname, qui a prié pour la réalisation des projets, relate "Le Témoin".



Auparavant, indique un communiqué de l’APRES, la délégation composée de Sambou Biagui, Abasse Sow, Boury Sock, Malamine Fernandez et Abdou Lèye, a été reçue le jeudi 16 novembre par Serigne Abdou Karim Mbacké Makarimal Akhlakh, qui a promis de s’investir personnellement pour la réussite des deux projets. Un engagement pris également le même jour, par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides, après avoir écouté attentivement les explications sur l’importance des projets.