Une fillette de 2 ans seule plusieurs jours dans un appartement, sa mère découverte morte dans les toilettes

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 09:14

Âgée de deux ans, la petite fille a passé plusieurs jours seule alors que sa mère était décédée dans les toilettes.



C'est une histoire dramatique que nous racontent nos confrères de "L'Indépendant", vendredi 20 juin. Les faits se sont déroulés à Perpignan, dans les Pyrénées Orientales. Jeudi 19 juin, des voisins aperçoivent une fillette d'à peine quelques années (2-3 ans) qui déambule chez elle, seule, dans un appartement de l'avenue de Grande-Bretagne.



Inquiets, ils décident donc de donner l'alerte et de prévenir la police. Dans l'après-midi, devant l'absence d'une réponse, les enquêteurs font procéder à l'ouverture de la porte de l'appartement dans lequel se trouve la petite fille qui semble alors seule dans son appartement.



Ils font alors une terrible découverte... En se rendant dans les toilettes de l'appartement, les policiers découvrent le corps de la maman, âgée de 41 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mort pourrait remonter à plusieurs jours. Les circonstances exactes du décès de la maman ne sont pas encore connues et c'est l'enquête qui devra éclaircir les zones d'ombre de cette découverte macabre.

