Une hausse en vue dans leur secteur: Les boulangers de Louga comptent augmenter le prix du pain Les boulangers du Sénégal particulièrement de Louga n’excluent pas d’augmenter le prix du pain. Comme motif, ils mettent en cause la cherté des factures d’électricité et des intrants. C’est l’info relayée par Rewmi qui indique que la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal annonce aussi une conférence de presse dans les prochains jours pour discuter de la question.

Le prix de la baguette de pain risque de connaître une nouvelle hausse dans la capitale du Ndiambour. En effet, les Boulangers d’Alé Thiam, le président de la fédération régionale des Boulangers de Louga et Cie menacent d’aller en grève.



Selon Rewmi, ces boulangers ont justifié leurs intentions par les problèmes qui secouent le secteur, tels que les charges de production et la cherté des produits. Ils exigent aussi des assises nationales sur le secteur.



Il faut rappeler qu’il y a quelques mois, les boulangers avaient augmenté le prix de la baguette de 200 grammes. ‘’Lors d’une conférence de presse, des syndicats de boulangers ont fait état d’une possible augmentation du prix du pain.



Mai rappelons qu’il y’a une semaine, le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME avait sorti un communiqué soulignant qu’aucune augmentation du prix du pain n’a encore été envisagée par le gouvernement, car aucune demande n’a été déposée auprès des services concernés de l’État en vue d’une réévaluation du tarif de ladite denrée.



