Une maison de la femme, accès à des lignes de crédit, relèvement du plateau médical : Les doléances des femmes de l'Apr de Djeddah Thiaroye Kao Les femmes de l'Apr et de Benno à Djeddah Thiaroye Kao étalent leurs préoccupations. La cérémonie pour rendre hommage aux femmes dans le cadre du mois de mars a été une véritable tribune de lamentations.

Samedi 25 Mars 2023

«À Djeddah Thiaroye Kao les signaux de la pauvreté sautent à l'œil nu. Mais les femmes se battent tous les jours pour subvenir à leurs besoins et gérer leur ménage. Certes le maire nous a financées tout récemment, à hauteur de plusieurs millions, mais c'est insuffisant. Nous demandons à l'État central de renforcer les financements des femmes ici à Djeddah Thiaroye Kao, car les femmes sont très braves», martèle Mme Adji Codou Kâ.



L'acquisition d'une Maison de la femme reste aussi une doléance forte des femmes de l'Apr et de Benno de Djeddah Thiaroye Kao, en dépit de l'existence d'une maison de la femme, construite par l'ancienne équipe municipale.



«Nous, femmes de Benno et de l'Apr, nous n'avons pas accès à cette Maison de la femme, pour les raisons que nous connaissons. Nous ne voulons pas entrer dans les détails. C'est pourquoi nous sollicitons auprès de notre maire et des autorités centrales la construction d'une Maison de la femme, qui sera un cadre d'échanges et d'expression pour toutes les femmes de la commune», plaide-t-elle.



Avec deux postes de santé, une case de santé et une pédiatrie, pour une population de plus de 100.000 habitants, les populations de Djeddah Thiaroye Kao rencontrent des difficultés pour bien se soigner. «Nous voulons que l'État nous aide à révéler le plateau médical des structures de santé de la commune. Cela permettra aux femmes de ne pas aller se faire soigner ailleurs», souligne Adja Codou Kâ.

Tribune



