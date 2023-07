Une plainte plane sur la tête d'Adama Faye dans une affaire de vente de terrain à Mamelle ( 450.000.000 Fcfa ) Une affaire de vente de terrain à Mamelle, à proximité du restaurant Mélo, impliquant Adama Faye, frère de Mansour Faye et Marième Faye Sall, fait l'objet d'une plainte qui suscite une attention croissante. Tout a commencé lorsque M.S., un homme d'affaires, a saisi directement le Président de la République pour solliciter son intervention dans cette affaire. Le Président l'a mis en relation avec les services de la justice afin de résoudre le différend.



Mardi 18 Juillet 2023

Selon les informations recueillies, M.S. aurait remis à Adama Faye une somme de 450 millions de francs CFA, alors que le montant convenu pour l'achat du terrain de 500 m² lot 57 : TF841 / NGA. était de 450 millions de francs CFA. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue lorsque Adama Faye a refusé de se rendre chez le notaire pour finaliser la transaction et a également refusé de rembourser l'argent après l'avoir encaissé en échange d'une décharge.



Face à cette situation, M.S. a déposé une lettre officielle à Macky Sall avec tous les preuves, faisant ainsi peser des charges sur la tête d'Adama Faye.



Dans une tentative de résolution, Adama Faye a proposé un autre terrain à M.S., espérant ainsi trouver une issue favorable à cette affaire. Cependant, la personne concernée a catégoriquement refusé cette proposition, mettant ainsi en évidence son mécontentement et son désir de voir la justice prévaloir dans cette affaire délicate.



La vente de terrain à Mamelle, qui devait être une transaction ordinaire, s'est ainsi transformée en un litige juridique complexe. Les parties impliquées attendent désormais une résolution rapide et équitable de cette affaire, dans l'espoir de restaurer la confiance et de préserver l'intégrité du processus de vente de terrains dans la région.

