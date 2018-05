Une première : Orange co-crée sa campagne soutien aux Lions avec les supporters

Vendredi 4 Mai 2018

C’est une première ! Pour encourager les Lions du Sénégal, Orange co-crée avec les supporters une campagne de soutien exceptionnelle : 15 millions de messages.



Le principe est simple : les fans, et tous les Sénégalais en général, sont invités à envoyer leurs messages aux Lions via une plateforme web spécialement conçue pour l'occasion, et Orange se charge de les transmettre.



Vidéo, photo, audio, texte ou emoji, à chacun son style pour soutenir notre équipe.

Pour cela, une seule adresse :

Une belle histoire entre l'Équipe Nationale du Sénégal de football et la Marque qui souhaite aujourd'hui l'élargir à tous. Depuis 20 ans maintenant, Orange est le partenaire des Lions.

