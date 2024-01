Union de la Presse Francophone Sénégal : Adama Diouf Ly de l’APS devient la nouvelle présidente

Adama Diouf Ly, journaliste à l Agence de presse sénégalaise depuis plus de deux décennies est une spécialiste des questions d'éducation et de santé et population.

Le communiqué reçu rappelle qu’elle était jusqu'ici 2e déléguée du Sénégal à l Upf internationale depuis les assises de 2016, à Antsirabe, en République de Madagascar.



Quand à Abdoulaye Thiam, nous dit-on, il compte poursuivre le travail au niveau de la section Sénégalaise et au bureau international où il occupe le poste de vice-président pour l Afrique subsaharienne depuis juillet 2022, à Ben Guérir, au Maroc.



Pour rappel, Dakar a abrite avec succès du 9 au 11 janvier dernier les 50emes Assises sur le thème "medias paix et sécurité.