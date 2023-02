Universite Ahmadoul Khadim de Touba : L’Onas promet de mettre un système d’assainissement d’un demi-milliard de francs Cfa

L’Office national de l’Assainissement du Sénégal va entamer les travaux d’assainissement de l’Université Cheikh Ahmadou Khadim de Touba. L’annonce a été faite, hier, par son Directeur général, Mamadou Mamour Diallo. Il s’est exprimé en marge de l’inauguration de ce complexe universitaire par le président de la République, Son Excellence, Macky Sall. Ce dernier a donné des instructions à l’Onas, allant dans le sens de la mise en place d’un système d’assainissement de cette université.



« L e président de la République, Son Excellence Macky Sall a donné des instructions fermes, pour la prise en charge de l’assainissement de ce complexe universitaire. Nous avons pris toutes les dispositions pour lancer le projet d’ici la fin du mois de février », a fait savoir le Directeur général de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo. Il a informé que les travaux seront lancés courant février. Le montant global est estimé à de 545.524.723 de francs CFA.



Les travaux d’assainissement des eaux usées de l’Université Cheikh Ahmadou Khadim de Touba, sont financés par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Ils seront exécutés dans le cadre du Projet des Dix villes dont la cité religieuse est bénéficiaire.



Le système d’assainissement de ce complexe universitaire sera composé d'uh réseau de collecte à l’intérieur de l’université, un réseau gravitaire pour 100 branchements et 2400 ml de conduite en Pvc et de 66 regards de visite.



Pour ce qui concerne des branchements des blocs de bâtis à l’intérieur de l’Université, il est prévu la pose de 141 boîtes, la réalisation de 2820 ml de conduite. En plus de cela, il faudra ajouter une station de pompage équipée de deux électropompes immergées, d’un débit de 1683 m3/h, entre autres équipements.



Ce projet viendra renforcer le patrimoine de l’ONAS dans la cité religieuse. A noter que dans le cadre du Projet des dix villes, beaucoup d’infrastructures sont construites dans la cité religieuse. Depuis 2022, le Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall a initié un projet de 23 milliards de francs Cfa, pour renforcer le système d’évacuation des eaux pluviales.



D’ailleurs, le Directeur général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo a annoncé l’accélération des travaux du projet des 23 milliards de francs Cfa. C’était à l'occasion d’une visite effectuée dans la cité religieuse.