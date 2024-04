Université Bambey: Le Saes appelle à un port de brassards rouges à partir de ce lundi Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) de l’Université Alioune Diop de Bambey (Uadb) décrète le port de brassards sur l’ensemble des campus. Ce mouvement d’humeur débute ce lundi 22 avril 2024 et ce, jusqu’au 27.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2024

D’après le quotidien Bes Bi, c’est parce que le Saes s’insurge contre «un déficit budgétaire (budget ne couvrant que 8 mois de salaires) de plus de 50%, une absence d’infrastructures pédagogiques et administratives autonomes pour chaque Ufr et Institut.



A cela s’ajoute une persistance des problèmes d’électricité et d’approvisionnement en eau dans le campus de Bambey, une massification incontrôlée des effectifs d’étudiants sans accompagnement budgétaire ni infrastructurel».



Ainsi, la coordination déroule ce plan d’action pour exiger «un audit financier, comptable et administratif, une dotation d’un budget suffisant par l’Etat du Sénégal, un plan infrastructurel d’urgence»



